Calciomercato Palermo: dopo Di Francesco altro colpo da Serie A in attacco, arriva bomber...

Il calciomercato del Palermo in queste ultime ore sta facendo fuochi d'artificio. L’attaccante nigeriano Simy potrebbe ripartire dalla Serie B proprio con la maglia del Palermo. Il classe ’92 riporta tuttosalernitana.com sarebbe infatti stato proposto ai rosanero dallo stesso club campano che vorrebbe cederlo con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di promozione in massima serie. L’attaccante era in precedenza destinato a trasferirsi o al Cosenza o alla Sampdoria: entrambe le società, però, hanno preferito valutare altro per il momento in questi ultimi giorni di calciomercato.

Altro colpo in attacco per il Palermo

Simy potrebbe essere a breve un nuovo giocatore del Palermo. Approdato al Benevento nel settembre 2022, Simy esordisce in Serie B nel match contro il Venezia. Con i giallorossi realizza però solo 22 presenze non trovando mai il gol e ottenendo la retrocessione in C. A fine stagione, non riscattato, torna alla Salernitana. L’ex Benevento potrebbe dunque far ritorno in cadetteria e ripartire con la maglia rosanero alla corte di mister Corini.