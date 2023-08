Calciomercato Torino: maxi scambio con l'Atalanta in corso, l'ostacolo è solo...

Il finale di questa sessione di calciomercato estivo potrebbe presentare l'opportunità di uno scambio importante tra Atalanta e Torino, come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito internte. Atalanta e Torino continuano a lavorare senza sosta per concretizzare il maxi scambio.

Il finale di questa sessione di calciomercato estivo potrebbe presentare l'opportunità di uno scambio importante tra Atalanta e Torino, come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito internte. Atalanta e Torino continuano a lavorare senza sosta per concretizzare il maxi scambio che porterebbe alla corte di Ivan Juric Duvan Zapata e Brandon Soppy e a quella di Gasperini Alessandro Buongiorno. Nella giornata di oggi sono previsti nuovi contatti tra le parti.

Lo scambio in corso tra Torino e Atalanta

Il maxi scambio tra Torino e Atalanta in questo finale di calciomercato procede a passo spedito. L'Atalanta ha già trovato l'accordo con Buongiorno per il suo nuovo contratto, sia in chiave ingaggio che negli altri vari dettagli. Lo stesso discorso vale per Soppy, che ha già un accordo con il Torino. L'ultimo ostacolo resta il contratto di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano vorrebbe un accordo con una durata un anno più lunga rispetto all'offerta dei granata. Si sta cenrcando, inoltre, l'intesa per quanto riguarda l'ingaggio.