Calciomercato Torino: intesa totale con il centravanti che arriverà a breve

Il Torino in questo calciomercato ha bisogno di un centravanti da mettere a disposizione di Juric. Individuato il profilo più appropriato che corrisponde al nome di Musa Barrow del Bologna. Giocatore duttile e importante sia come esterno d'attacco che come punta centrale, dotato di ottima tecnica e voglioso di riscattarsi dopo qualche stagione opaca. E, cosa da non sottovalutare, voluto e cercato da mister Juric.

Barrow in arrivo per Juric

Il Torino in questo calciomercato ha abbandonato la pista Malinovskyi ed ora sta valutando altri profili per il reparto offensivo. Barrow rappresenta una buona opzione da questo punto di vista, in quanto Thiago Motta ha dichiarato che non rientra nei piani del Bologna ed i rossoblù gli stanno cercando una destinazione. Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna il Torino avrebbe trovato l’intesa con Barrow per il contratto ed ora deve solamente trovare l’intesa con il Bologna. I granata hanno il forte desiderio di acquistarlo e la trattativa potrebbe risolversi in tempi molto rapidi.