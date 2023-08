Calciomercato Torino: trattativa con il centravanti del Monaco, le cifre e il nome

Secondo Gianluca Di Marzio, il Torino nel corso delle ultime ore di calciomercato avrebbe chiesto informazioni al Monaco per l'acquisto di Myron Boadu. Il giovane talento olandese è un centravanti puro e dunque sarebbe confermata la volontà del club granata di prelevare un terza alternativa a Sanabria e Pellegri. Al momento l'ipotesi è ritenuta complicata per la valutazione che il Monaco fa del cartellino del giocatore (12 milioni), ma le dinamiche degli ultimi giorni di mercato sono imprevedibili.

L'ultimo nome per l'attacco del Torino

L'ultimo obiettivo del Torino Myron Boadu nasce il 14 Gennaio 2001 ad Amsterdam, nei Paesi Bassi, da genitori ghanesi. L'attaccante è cresciuto ed ha trascorso la propria infanzia in un quartiere a pochi passi dallo stadio dell'Ajax. Ha iniziato il suo percorso da professionista nelle giovanili dell'AZ Alkmaar. Il 4 agosto 2021 il giovane talento è stato acquistato dal Monaco per 17 milioni di euro circa. In campionato il primo anno ha realizzato 4 gol su 31 partite e la stagione successiva su 13 partite totali ne ha messi a segno 3.