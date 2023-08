Calciomercato Torino: il sogno per l'attacco granata può arrivare davvero ma...

Il calciomercato del Torino è orientato ad acquistare un centravanti che potrebbe portare in dote gol facili, ad oggi la spina nel fianco della squadra di Juric. Il giocatore in questione arriva dall'Inter e si tratta di un top player, ecco la trattativa in corso.

Il Torino in trattativa con l'Inter

A posizionarsi in prima fila per Correa in questo calciomercato è il Torino di Ivan Juric, che per il suo 3-4-2-1 è alla ricerca di un giocatore capace di svariare a sostegno della punta, oppure di giocargli a fianco in un eventuale attacco a due. Insomma, un profilo alla Miranchuk, rientrato all'Atalanta dopo l'ultima stagione in granata. Un'operazione che si potrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato tra i 20 e 25 milioni, che però vede ancora un ostacolo: l'ingaggio del giocatore, come riporta il sito calciomercato.com. Correa percepisce infatti circa 3,5 milioni netti a stagione a Milano, cifra troppo alta per gli standard dei granata che quindi potrebbero prenderlo solo se l'Inter fosse disposta a pagare parte dell'ingaggio.