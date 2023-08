Calciomercato Torino: nome nuovo e di ritorno al posto di Singo, ma Soppy...

Il Torino in questo calciomercato è ancora alla ricerca di un esterno da consegnare a Ivan Juric per l'inizio della stagione. Dopo aver provato a imbastire uno scambio con l'Atalanta per Soppy, inserendo Singo nell'operazione, i granata hanno oggi ripreso i contatti per riportare al Torino Valentino Lazaro.

Lazaro potrebbe tornare al Torino

Il Torino in questo spezzone di calciomercato vorrebbe riportare Lazaro in granata, dopo aver trascorso la scorsa stagione proprio in prestito nella squara di Juric. Nella giornata odierna ci sono stati dei contatti tra le parti per capire la possibilità di un eventuale ritorno. Potrebbe essere lui l'esterno che Juric chiede alla dirigenza. Per quanto riguarda Soppy, invece, il Torino non molla la pista per l'esterno dell'Atalanta. Anche se lo scambio con Singo non è andato a buon fine, i granata stanno ora pensando alla formula giusta per l'ex Udinese. Doppia possibilità quindi per il Torino, da vedere dove virerà con più veemenza, verso un ritorno di Lazaro, giocatore già conosciuto o verso il vento nuovo chiamato Soppy?