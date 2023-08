Calciomercato Torino: grande ritorno per il fantasista! Accordo trovato, i dettagli

Il calciomercato del Torino prende quota, grazie al ritorno cercato e voluto per un giocatore fondamentale nello scacchiere tattico di Juric. Operazione non facile per la società granata, ma che alla fine è andata in porto per la felicità di entrambe le parti.

Grande ritorno in casa Torino

Novità di calciomercato per il Torino: Nikola Vlasic di nuovo ai granata, come riporta TMW. Questa volta, però, il club di Cairo è riuscito a ridurre le distanze incolmabili con il West Ham per il passaggio a titolo definitivo del trequartista croato: la proposta da 10 milioni più 2 di bonus, insieme alla percentuale sulla futura rivendita del calciatore, hanno convinto gli Hammers. Mancano solo gli ultimi dettagli da affinare, ma la trattativa è in dirittura d'arrivo. L'intesa con il giocatore si basa su un contratto fino al 2027 e un ingaggio di 2 milioni netti a stagione. Vlasic, intanto, si trova già a Milano, per allenarsi in solitaria, in attesa del via libera per riabbracciare mister Ivan Juric.