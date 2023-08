Ilario Pensosi a SuperNews: "Mercato difficile, ecco chi ha fatto meglio tra le big. In Serie B e C..."

Il mercato di tutte le categorie professionistiche del nostro calcio analizzato da un esperto: Ilario Pensosi. Il giovane dirigente sportivo ha commentato la situazione del nostro pallone, in un'approfondita intervista rilasciata in esclusiva per SuperNews.

Nelle ultime ore abbiamo raggiunto, in esclusiva per SuperNews, Ilario Pensosi: un giovane professionista che ha dedicato la vita allo sport in generale ed al calcio in particolare (direttore sportivo, esperto scopritore di talenti, docente di scienze motorie e noto opinionista radiotelevisivo).

Buongiorno Ilario, ad un profondo conoscitore di calciomercato come te viene subito naturale domandare quale o quali squadre italiane di Serie A si siano mosse meglio fino ad oggi?

In un campionato italiano così instabile, permeabile e pieno di cambiamenti repentini dal punto di vista societario, economico e organizzativo é complesso rispondere a questa domanda. Comunque, considerando la rosa, gli obiettivi e il progetto credo che Atalanta, Milan, Inter e Fiorentina finora abbiano mostrato un mercato in linea con le aspettative.

È un’estate di fuga verso l’Arabia Saudita, c’è chi però ha saputo resistere. Cosa diresti, come esempi delle due “fazioni” in Italia, ad Osimhen e Milinkovic-Savic?

Le fazioni sono in linea con le aspettative dei calciatori. Considero Milinkovic-Savic uno dei centrocampisti più forti in Europa, per cui il suo desiderio era di approdare in un club importante per vincere trofei di livello internazionale, con un ingaggio da top player. In tal senso nulla da registrare, per cui ha preferito un contratto milionario in un campionato che sta rivoluzionando il Mondo. Osimhen ha espresso sempre il desiderio di giocare in campionati più importanti di quello italiano. Purtroppo i club che possono pagare la sua clausola rescissoria sono in pochi e da questi club non sono arrivate offerte. In seguito l'offerta dal mondo arabo ha fatto riflettere il giocatore, ma non lo convinceva il glamour del campionato. De Laurentiis provvederà ad aumentare l'ingaggio del calciatore e la durata del contratto, con una clausola di rescissione adeguata ai club più competitivi.

Il Milan ha rinnovato completamente la squadra partendo dai soldi della cessione di Tonali. Ci dovremmo abituare a situazioni del genere in futuro?

Da anni in Italia si effettuano delle plusvalenze sui calciatori per finanziare il mercato delle società. Purtroppo non vedo altri scenari per le big italiane, finché non si attuerà una riforma dello sport. Per ricavare condizioni economiche migliori e competere con gli altri campionati occorrono stadi, strutture, settori giovanili e fisco rivoluzionati. Siamo in un momento critico e complesso del calcio italiano.

La Roma ha fallito diversi obiettivi di mercato in attacco: il tentativo di disturbo su Beltran, già promesso sposo della Fiorentina, è un atteggiamento che nel mercato ci sta, oppure certi paletti di rispetto andrebbero comunque osservati e considerati?

La Roma finora per me é stata impeccabile con la nuova proprietà, sia per quanto riguarda gli obiettivi prefissati che per la linea economica adottata. Il nodo cruciale sarà lo stadio. Ha fallito tanti obiettivi? Vero, ma non sempre dipende dalla società, a volte subentrano altre dinamiche extracalcistiche. Comunque arriveranno Paredes, Renato Sanches e Zapata che sono giocatori importanti per qualità e talento.

Beltran è un giocatore di prospettiva e indubbie qualità. A Firenze farà bene. A volte sono più le operazioni mediatiche, rispetto a quelle calcistiche, che determinano le oscillazioni nelle valutazioni dei giocatori. In questo caso la Roma non aveva un interesse concreto, mentre la Fiorentina sì.

Arnautovic è l’uomo giusto per questa Inter o ti aspetti, comunque, un acquisto più altisonante, per lo stesso ruolo, da qui al 1° settembre?

Arnatouvic é un acquisto in linea con le possibilità economiche dell'Inter. Un acquisto di caratura e azzeccato, considerato un reparto dove non é semplice acquistare a prezzi adeguati. Una rivincita per lui, visto il suo primo approdo non esaltante; per l'Inter la garanzia di un giocatore di qualità, che conosce il campionato italiano e prolifico in senso realizzativo.

Reggiana e Ternana hanno attinto fortemente dal vivaio della Fiorentina in questa sessione di mercato. Quali obiettivi devono porsi secondo te?

Conosco benissimo le due realtà. La Reggiana ha la famiglia Amadei e Carmelo Salerno che, dal fallimento, hanno riportato la Reggiana in B. Sono ritornati l'anno scorso, ma avevano già sfiorato due anni fa la vittoria del campionato. So come lavorano il ds Goretti e Pizzimenti, poi é arrivato Nesta come mister e stanno avviando un grande progetto con il settore giovanile. Conosco gli acquisti provenienti da Fiorentina e Sassuolo maggiormente. Credo che in 3-4 anni punteranno alla Serie A.

La Ternana ha un nuovo proprietario e un nuovo ds, Capozucca, esperto di questo campionato ed é ritornato Lucarelli in panchina, che ha regalato una promozione in B. É una realtà avvincente, spumeggiante con il sogno di ritornare in Serie A. Possono competere per i playoff quest'anno.

Se ti chiedessi di fare tre nomi di squadre di Serie C che possano primeggiare nei gironi di quest’anno, su quali compagini punteresti le tue fiches?

Nel girone A Padova e Vicenza hanno il dovere di provare a salire in B, visti i tanti anni di investimenti. Nel girone B è difficile inquadrare una possibile vincitrice. Quattro-cinque realtà possono puntare alla promozione, per blasone e società. Nel girone C sarà testa a testa tra Benevento e Catania.

Pensosi, come ex, ritieni che Vicenza (anche se hai già risposto parzialmente) ed Ancona possano dire la loro rispettivamente nei gironi A e B?

Il Vicenza deve ritornare in B . Ho un grosso legame con la città che non può restare in terza serie. Quest'anno può essere quello decisivo per loro. L'Ancona vive di programmazione e di crescita progressiva. Punterà ad un traguardo più elevato tra 4-5 anni.