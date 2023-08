Lazio Lloris new entry in porta biancoceleste?

La Lazio ha puntato gli occhi sul portiere del Tottenham Hugo Lloris. Al giocatore scadrà in contratto nel giugno del 2024 e la sua squadra si è dimostrata disponibile nel lasciarlo libero. Anche il portiere francese si mostrato interessato alla proposta della Lazio, rimane da cercare un compromesso per le esigenze economiche di ambo le parti.

Dopo l'addio di Luis Maximilano, Lloris andrebbe così ad affiancare Provedel. Questo porterà dei cambiamenti alla situazione attuale del calciomercato della Lazio e, di conseguenza, a quello della Serie A. In realtà, ci sono già stati dei contatti in passato tra il portiere francese e la dirigenza biancoceleste. Stiamo parlando del lontano 2008, quando il calciatore ha avuto dei contatti con la Lazio poco prima di giocare con il Lione. Attualmente, l'ingaggio che spetterebbe al giocatore, si aggira intorno ai 3 milioni netti a stagione, e Lloris è disposto ad accettarlo. Resta da portare a termine una serie di scartoffie burocratiche e da venire incontro alle rispettive esigenze economiche e, Lloris, potrebbe entrare a tutti gli effetti in porta biancoceleste.