Lazio su Guendouzi: salta l'arrivo a Roma, ma niente paura, tutto è confermato

Salta l'arrivo a Roma del centrocampista francese Matteo Guendouzi. Niente paura, risolte alcune questioni ci sarà il via libera. L'operazione non risulta essere a rischio in nessun modo. Inizia un nuovo cambiamento per il francese che dopo il percorso in Ligue 1, Premier Ligue e Bundesliga, passerà in Serie A.

Lazio, arrivo slittato per il centrocampista francese Matteo Guendouzi. Secondo quanto riportato su cittaceleste.it è solo una questione di tempo e presto sarà a Roma. Un mercato in crescita per il club laziale, che dopo l'arrivo di Luigi Sepe, non intende fermarsi. I biancocelesti sono pronti ad accogliere Guendouzi, nella giornata di ieri sono avvenute le firme necessarie a consolidare l'accordo. Il giocatore giungerà in casa Lazio in prestito oneroso (1 milione) con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro, a questi si aggiungeranno 5 milioni di bonus.

Inoltre, sappiamo che il presidente della Lazio, Claudio Lotito, assieme al ds Angelo Fabiani, riesce a trovare un accordo per il giocatore. La Lazio riconoscerà anche il 10% di incasso su un'eventuale cessione futura. Un investimento importante per la siccità che punta a soddisfare le esigenze del proprio allenatore.

Lazio arrivo Guendouzi: risolte delle questioni ci sarà il via libera

Salta l'arrivo nella capitale per il francese Matteo Guendouzi, della giornata di ieri. Il presidente del Marsiglia, tramite le sue dichiarazioni, ha fatto trapelare che il giocatore potrà tranquillamente sbarcare entro le prossime 48 ore a Roma. Il leggero ritardo d'arrivo è dovuto a vecchie pendenze tra gli agenti del classe 1999 e il Marsiglia stesso, risolte delle questioni ci sarà il via libera. L'operazione comunque non è più a rischio. Un cambiamento per il francese che dopo il percorso in Ligue 1 (Lorient e Marsiglia), Premier Ligue (Arsenal) e Bundesliga (Herta Berlino), passerà in Serie A. Il giocatore, di soli 24 anni, affronterà il quarto top campionato.