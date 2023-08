Mercato Lazio, Guendouzi da l'ok a Lotito: la richiesta è di 18 milioni

Buone notizie in casa Lazio. Il centrocampista francese classe 99', Matteo Guendouzi avrebbe detto 'si' al club laziale. La Lazio ora è intenta ad ottenere una risposta positiva dall'OM per il cartellino: la richiesta è di 18 milioni di euro. Continuano i contatti tra la dirigenza e l’Olympique Marsiglia.

Il centrocampista dell'Olympique Marsiglia e della nazionale francese, Matteo Guendouzi, con cui è stato vicecampione del mondo nel 2022, potrebbe approdare alla Lazio. Sappiamo che il club biancoceleste, dopo aver risolto la questione 'portiere', sta procedendo con il prossimo colpo di mercato, al momento alla ricerca di centrocampista. Come confermato da Il Corriere dello Sport oggi in edicola, sarà proprio lui: il classe 99' Matteo Guendouzi risulta essere il prossimo obiettivo.

Mercato, Guendouzi alla Lazio: la proposta di Lotito

Secondo ultime indiscrezioni, Matteo Guendouzi avrebbe detto 'sì' alla Lazio. Ricordiamo la proposta di Claudio Lotito, un contratto da oltre 2,5 milioni di euro oltre i bonus. A seguito del riscontro positivo del classe 99', il club laziale ora è intento ad ottenere una risposta positiva dall'OM per il cartellino: la richiesta è di 18 milioni di euro. Quest'oggi sono continuati i contatti tra la dirigenza biancoceleste e l’Olympique Marsiglia. Sappiamo che anche un 'fratello' laziale, nonché Marco Linchestainer, sta facendo da intermediario nella proposta fra i due club. Ricordiamo il fratello di quest'ultimo, Stephan Linchestainer, ha giocato in maglia biancoceleste per 3 stagioni dal 2008 al 2011.

Diversi i club interessati al giocatore, come il Galatasaray, una delle società maggiormente attiva sul suo conto. Nell'ombra si muove anche il West Ham e l'Aston Villa, oltre ad un piccolo tentativo da parte dell'Inter.