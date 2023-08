Lukaku, scende in campo anche Mourinho

Dopo le problematiche sorte fra Juventus e Chelsea, Lukaku è rimasto senza pretendenti e fuori dal progetto dei londinesi. La squadra che potrebbe fare al suo caso è la Roma che, dopo il benestare di Mourinho, ha intenzione di trattare con il Chelsea

La saga Lukaku ancora non è volta al termine dopo l'inserimento della Roma. Dopo il colpo basso rifilato ai neroazzurri e il flirt con la Juventus, il belga, tramite il suo avvocato, si è proposto al Milan che ha risposto picche e poi alla Roma. Inizialmente il Chelsea si era categoricamente opposto all'operazione in quanto volevano monetizzare con la cessione di Big Rom - pagato 115 milioni di euro dall'Inter due stagioni fa - ma le cose sono cambiate. L'affare legato a Vlahovic con la Juve sembra essere saltato e ora il belga rischia di essere un vero e proprio problema, sia per lo spogliatoio che economico: guadagna 12 milioni netti all'anno. Ora ci spera la Roma e Mourinho, convinti che i Blues cederanno in prestito il belga pur di non aver un calciatore scontento in rosa.

Lukaku-Roma, il belga nuovamente con Mourinho?

Come riportato dal Corriere dello Sport, Mourinho sarebbe sceso in campo in prima persona per convincere Lukaku: "Lo Special One ha fatto la sua parte e ha chiamato Big Rom personalmente per cercare di convincere l'attaccante a rendere questa trattativa di calciomercato di fine agosto, più concreta che mai. Da parte del belga c'è un'apertura: il trasferimento (c'è l'ipotesi prestito secco, che costerebbe alla Roma una cifra tra gli 8 e i 9 milioni) all'ombra del Colosseo sembra essere di suo gradimento. Non c'è ancora la certezza che Romelu possa diventare il nuovo numero 9 della Roma, ma Tiago Pinto e Mou stanno facendo il possibile con il Chelsea da Trigoria per regalare alla squadra e ai tifosi romanisti la punta che tanto manca".