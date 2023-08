Roma, occhi su Lukaku

La Roma, viste le difficoltà legate a Zapata, sta cercando un attaccante da affiancare a Belotti. Abraham resterà fuori fino a febbraio/marzo e il nome dell'ultimo minuto è quello di Romelu Lukaku, attaccante belga di proprietà del Chelsea e fuori dal progetto dei Blues

Mourinho cerca rinforzi e spera negli ultimi giorni di mercato, convinto di poter avere un attaccante da affiancare a Belotti. Il Gallo si è sbloccato in maglia Roma dopo le 0 reti nella scorsa stagione ha inaugurato la stagione con una doppietta contro la Salernitana ma potrebbe non bastare per fare reparto da solo. Abraham è fuori almeno fino a febbraio e la Roma potrebbe completare il reparto con un nome a sorpresa: Lukaku. Big Rom è ormai fuori dal progetto del Chelsea e, viste le difficoltà che i giallorossi stanno avendo per Zapata, potrebbe essere il nome ideale per Mourinho. Mourinho che a oggi può contare solo su Belotti e Dybala.

Lukaku, la Roma nel destino?

La trattativa fra l'attaccante belga e la Juventus sembrava alle fasi finali ma il Chelsea si è messo di traverso. Nello scambio, che avrebbe portato Vlahovic a Londra, la Juventus chiedeva un conguaglio economico superiore ai 40 milioni, cifra ritenuta fuori mercato dai Blues. Pochettino, però, ha dichiarato pubblicamente che Lukaku non fa parte del progetto Chelsea e che il suo destino è lontano da Londra. Tramontata definitivamente, e finita in malo modo, la questione Inter, per il belga oltre alla Juve - a oggi defilata - restano solo le voci legate all'Arabia e l'idea Roma. Il problema, anche per i giallorossi, sarebbe legato all'impatto del belga che percepisce attualmente uno stipendio di 12 milioni netti e difficilmente scenderebbe sotto gli 8, cifra fuori budget per le casse della società capitolina. La Roma, però, potrebbe puntare tutto su Mourinho e l'appeal del portoghese che, dopo Conte, potrebbe essere una guida per Lukaku.