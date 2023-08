Mercato Lazio, Bonucci: incontro con il manager a Formello, ecco le ultime

Lotito ha preso una decisione precisa su Leonardo Bonucci, centrale della Juve in scadenza di contratto a giugno del 2024 e finito fuori dai piani tecnici dei bianconeri. le volontà del giocatore sarebbero quelle di approdare in casa Lazio e proseguire ad altissimi livelli in Italia.

Lazio su Leonardo Bonucci, il presidente biancoceleste non intende mollare l'osso. Come sappiamo, il difensore è in cerca di sistemazione ed è stato già contatto dall'Union Berlino tempo addietro. Secondo ultime indiscrezioni, le volontà del giocatore sarebbero quelle di approdare in casa Lazio e indossare i colori biancocelesti, per poi proseguire ad altissimi livelli in Italia e avvicinarsi alla sua Viterbo. La Lazio di Maurizio Sarri, reduce da una dura sconfitta nella giornata di ieri contro il Lecce, si tuffa nuovamente nel calciomercato alla ricerca di rinforzi.

Lazio su Bonucci: Lotito ha preso una decisione

Come riferito dal Corriere dello Sport, Claudio Lotito ha preso una decisione precisa su Leonardo Bonucci, centrale della Juve in scadenza di contratto a giugno del 2024 e finito fuori dai piani tecnici dei bianconeri. L'ex numero 19 è in cerca di sistemazione ed è stato cercato dall'Union Berlino, ma lui ha preso tempo. La sua volontà sarebbe quella di arrivare alla Lazio per proseguire ad altissimi livelli in Italia e anche per avvicinarsi alla sua Viterbo.

L'incontro a Formello

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nella mattinata di sabato (prima della trasferta di Lecce) ci sarebbe stato un incontro a Formello. Alessandro Lucci, agente di Bonucci, è giunto nel centro sportivo biancoceleste e ha incontrato i dirigenti della Lazio: l'obiettivo è trovare una quadra economica. Le valutazioni proseguono e la volontà sembra essere quella di portarlo nella Capitale a prescindere dalla cessione in prestito di Mario Gila. La Juventus, secondo ultime lo libererebbe gratis, mentre Bonucci, che ha accantonato per ora la proposta dell’Union Berlino, chiede un annuale con opzione.