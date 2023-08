Mercato Serie B, colpo di scena per Coda: Sampdoria beffata per il bomber

Il centravanti in uscita dal Genoa approda alla Cremonese dopo che i grigiorossi si sono inseriti in extremis nella trattativa che sembrava definita tra il Grifone e la Sampdoria. Ballardini ha il bomber che cercava, sfuma il primo passaggio diretto di un giocatore tra le due squadre della Lanterna

Come se non fosse bastato il calvario legato alle iscrizioni al campionato e l’inizio del torneo con un’”incognita” nel calendario, la Serie B 2023-’24 ha ora anche il suo giallo in piena regola. Legato al calciomercato. Al centro della scena c’è Massimo Coda, il bomber più ambito per una squadra che punta alla promozione in Serie A. Ebbene, dopo un’estate vissuta sulla cresta dell’onda delle indiscrezioni, il centravanti campano del Genoa ha trovato una nuova squadra, che poi è una sua ex. Si tratta della Cremonese. Fin qui nulla di strano dal momento che i grigiorossi, tornati in B lo scorso giugno dopo una fugace apparizione nel massimo campionato dopo 27 anni di assenza, hanno tutte le intenzioni di tornare immediatamente al piano superiore.

Mercato Serie B, colpaccio della Cremonese: arriva Massimo Coda

Con un tecnico come Davide Ballardini in panchina e una rosa con il giusto mix tra gioventù ed esperienza mancava giusto un centravanti di spessore, lacuna emersa chiaramente durante la prima giornata contro il Catanzaro. Al cospetto di un avversario che si è difeso con ordine alla Cremonese è mancato il guizzo nei 16 metri finali. Quello che è in grado di dare Coda, magari imbeccato da un assistman di razza come Franco Vazquez. Con una simile coppia offensiva i grigiorossi sembrano pronti a scalare la griglia delle favorite del campionato, anche perché la società ha fatto davvero l’impossibile per assicurarsi Coda. Favorita, però, anche da un vero e proprio giallo al momento senza soluzione. Tra i tanti club interessati al giocatore, infatti, oltre a Bari, Palermo e Venezia, c’era anche la Sampdoria. Fino a giovedì sera i blucerchiati erano a un passo dalla chiusura dell’affare.

Sampdoria, beffa e "giallo" per Coda: perché è saltato l'affare con il Genoa

Nicola Legrottaglie, addetto al mercato della Samp, si era pure sbilanciato pubblicamente circa la buona riuscita dell’operazione. L'affare avrebbe portato un milione nelle casse del Genoa per il prestito con ingaggio da 700.000 euro per Coda, tutto a carico della Sampdoria. Pur non rientrando nei piani del Grifone appena tornato in A, Coda sarebbe stato il primo giocatore della storia a passare direttamente da una società di Genova all’altra. Il suo arrivo avrebbe potuto dare un impulso notevole alla rincorsa alla promozione della squadra di Andrea Pirlo. Certo, non sono stati i tifosi a far saltare l’affare. Fatto sta che ad accordo già trovato il Genoa non ha inviato i documenti permettendo alla Cremonese di inserirsi in extremis nella trattativa. E di chiuderla, come riportato da Telenord.it.

Coda, addio al Genoa e caccia alla quarta promozione in A in carriera

I grigiorossi hanno presentato a Coda un’offerta migliore sul piano economico convincendo il giocatore a far saltare l’intesa con la Samp. Per la gioia dei tifosi del Genoa, contenti anche per aver fatto felice un amato ex come Ballardini. L'attaccante torna quindi allo Zini, dove aveva già giocato tre stagioni in terza serie tra il 2008 e il 2011. Reduce da due promozioni in A consecutive con Lecce e Genoa e da due titoli di capocannoniere nelle ultime tre stagioni Coda cercherà il quarto salto nel massimo campionato compreso quello con il Benevento del 2020. Sperando poi, a 35 anni, di ritagliarsi un posticino nella Cremo in A, torneo nel quale Massimo ha finora giocato solo due campionati con Parma e Benevento. Alla Sampdoria rimane tanta delusione, la rabbia per aver visto una concorrente diretta rinforzarsi e poco tempo per cercare un rinforzo in attacco che è indispensabile per puntare al ritorno in A.