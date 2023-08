Torino, i tifosi sbottano contro Cairo: "Buongiorno via per un ultratrentenne? Non ci sono più parole, ormai siamo..."

Nelle ultime ore sembra che Atalanta e Torino possono portare a compimento l'operazione di mercato che vede Buongiorno passare agli orobici e Zapata ai granata, con quest'ultimi che prenderebbero anche Soppy in prestito. I tifosi del Toro però sui social hanno espresso tutto il loro malcontento.

In queste ultime ore Atalanta e Torino stanno mettendo su un'operazione di calciomercato molto importante, che vede i granata acquistare Duvan Zapata (10 milioni di valutazione) e Soppy (in prestito, con obbligo di riscatto a 8 milioni), mentre alla Dea andrebbe il capitano Alessandro Buongiorno (17 milioni, la valutazione). Questa possibile operazione non piace affatto ai tifosi granata, che vedono negativamente la partenza del loro capitano (uno dei pochi simboli rimasti), per un attaccante di 32 anni (seppur bravo). Di seguito ecco alcuni commenti a riguardo:

"Grazie per le delusioni di questi anni. Grazie per averci portato a lottare sempre e solo per la salvezza, o quando ci va bene 12 posto Grazie per vendere l’ultimo capitano che viene dalle giovanili".

"Ha rilevato il Toro senza investire un euro e continua a fare l’imprenditore senza investire capitali propri".

"Buongiorno via per un ultratrentenne? L'operazione più scandalosa della storia del calcio italiano".

"Se già Cairo era oramai mal voluto dalla maggior parte del tifo granata … con questa operazione metterà una pietra tombale".

"Se vendono buongiorno. Sarebbe l’ennesima coltellata che subiamo noi tifosi".

"Siamo alla frutta sono avvilito Buongiorno per Zapata questo è il progetto ambizioso".

"Presidente sei tutto tranne il Toro!"

"Cairo tira fuori i soldi!".

"Buongiorno resta, mandiamo via Cairo".

"Ormai non ci sono più aggettivi!"

"Juric aveva detto che uno dei punti fermi della squadra è Buongiorno ed ecco a voi, come per incanto lo sta venendo all'Atalanta!"

"Non ci sono + parole ormai ne abbiamo viste di tutti i colori basta anche quest'anno abbiamo".

"Mi raccomando qualche volta aprire il portafoglio e spendere dei soldi di tasca tua no eh, che non succeda mai!"

"Per non pagare da via un vero prodotto granata. Ma vattene Cairo veramente e ora che vai via".

"Saremmo proprio stupidi se facessimo un affare del genere. Essere diventati la succursale dell'Atalanta non è proprio il massimo della vita".