Visite mediche per De Ketelaere: è ufficiale, nel pomeriggio la firma del contratto

Visite mediche il belga Charles De Ketelaere prima di iniziare il nuovo viaggio con l'Atalanta, nel pomeriggio la firma del contratto. La formula sulla quale si baserà il contratto sarà quella del prestito con diritto di riscatto. Di seguito gli ultimi dettagli del trasferimento.

Charles De Ketelaere visite mediche a Milano per il centrocampista e attaccante belga. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, il giocatore sta svolgendo le necessarie visite alla clinica La Madonnina con il club orobico. Nel pomeriggio avrà modo di firmare il contratto con il nuovo club dell'Atalanta con il quale sarà ufficialmente legato. Secondo ultime indiscrezioni la formula sulla quale si baserà il contratto, sarà quella del prestito con diritto di riscatto.

De Ketelaere visite mediche: dettagli del contratto

E' il giorno per De Ketelaere, quest'oggi in visita medica alla clinica La Madonnina con il club orobico. Riguardo il contratto, oramai pronto ad essere firmato, l'Atalanta verserà la somma di 3 milioni nelle casse rossonere e si riserverà al termine della stagione il diritto di acquistare il cartellino del belga per 26 milioni di euro più 4 al raggiungimento di determinati bonus. Qualora il giocatore venisse riscattato sarà pronto un contratto quadriennale.

Il passato al Milan

Facendo un breve riepilogo del passato al Milan del giocatore, ricordiamo che Charles De Ketelaere giunse al Milan per una somma di circa 35 milioni di euro, un vero e proprio inseguimento per Maldini e Massara, da sempre interessati al talento belga. Quest'ultimi trattarono a lungo con il Bruges con alte aspettative, per portare in Italia il giovane centrocampista. De Ketelaere dopo un periodo iniziale nel quale ha fatto intravedere interesse nei confronti del club milanista, non è mai riuscito a imporsi, calando di settimana in settimana.