Milan, 4-2 al Novara nell'ultima amichevole: highlights del match

Ultimo test per gli uomini di Stefano Pioli al centro sportivo "Milanello". 4-2 al Novara nell'amichevole che precede l'inizio della Serie A 2023/24, con l'esordio previsto Lunedì 21 Agosto, ore 20:45, al "Dall'Ara" di Bologna. In rete il nuovo acquisto Chukwueze, poi Okafor, Calabria e Colombo.

La fase finale di preparazione del Milan termina con il 4-2 al Novara di Buzzegoli nell'ultima amichevole prevista della stagione. Dopo la vittoria per 4-0 contro l'Etoile du Sahel, Pioli sceglie di mandare in campo le "seconde linee". La prestazione, pur non priva di qualche sbavatura difensiva, ha regalato belle giocate degli attaccanti, mentre la retroguardia ha commesso qualche ingenuità di troppo.

Nel primo tempo del match è stato il nuovo arrivo, Samuel Chukwueze, a essere il protagonista con la rete dell'1-0, dimostrando di essere in buona forma in vista dell'inizio di campionato. Prima marcatura in maglia rossonera anche per lo svizzero Okafor che ha lasciato il proprio contributo al reparto offensivo.

Nella ripresa, Calabria e Colombo hanno sugellato la prestazione personale con una rete ciascuno. Il terzino ha dimostrato il suo apporto anche in fase offensiva, mentre Colombo potrà essere una risorsa preziosa per la squadra.

Dall'altra parte, il Novara è riuscito a impegnare seriamente gli uomini di Pioli, mettendo a segno anche due reti con Corti e Prinelli e tenendo sempre sotto pressione i propri avversari.

L'appuntamento successivo per il Milan sarà il match contro il Bologna nell'esordio in campionato. Questa volta, sarà il momento di entrare nel vivo della Serie A 2023/24. La stagione ufficiale sta per iniziare e, d'ora in avanti, non saranno più soltanto amichevoli.

MILAN (4-3-3): Mirante; Calabria, Kjaer, Bartesaghi, Florenzi; Musah, Adli, Pobega; Chukwueze, Okafor, Romero. Allenatore: Stefano Pioli

NOVARA (4-3-3): Desjardins, Caradonna, Migliardi, Di Munno, Bonaccorsi; Scaringi, Fragomeni, Bagatti; Rossetti, Buric, Corti. Allenatore: Daniele Buzzegoli

Marcatori: 9' Chukwueze (M), 15' Okafor (M), 31' Corti (N), 55' Calabria (M), 82' Prinelli (N), 88' Colombo (M).

