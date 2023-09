Atalanta-Juventus è anche sul mercato: i 4 nomi caldi

Il calciomercato non dorme mai e domani alle 18 la sfida tra Atalanta e Juventus, big match di giornata in Serie A, nasconde più di un nome caldo sull'asse Torino-Bergamo. Tanti quindi gli osservati speciali al Gewiss Stadium in vista delle prossime finestre di trattative

Due squadre in lotta per la zona Champions che si sfidano per sognare qualcosa di più. Atalanta-Juventus è gara che promette spettacolo con tanto talento da una parte e dall'altra ed è anche un test di maturità per entrambe le formazioni reduci da periodo positivi.

Calciomercato, i nomi caldi di Atalanta-Juventus

Al Gewiss Stadium ci sarà anche la dirigenza bianconera che avrà un occhio di riguardo per almeno quattro calciatori che sarebbero gli osservati speciali in vista delle prossime finestre di mercato. In porta c'è Carnesecchi, giovane promessa azzurra, che potrebbe però essere in panchina sorpassato nel ballottagio da Musso. Il portiere dell'Under 21 è comunque un obbiettivi bianconero per il dopo Sczeszny.

In difesa il gioiello è Scalvini che nonostante la giovanissima età ha già dimostrato di poter giocare ad alti livelli ed è incostante crescita. Potrebbe essere il futuro della Juve e della Nazionale, ma i Percassi difficilmente scenderanno sotto i 40 milioni per il suo cartellino. Stessa cifra, ma in rapida salita dopo l'ennesime ottime prestazioni in questo inizio di stagione, dovrà spendere chi vorrà portarsi a casa Koopmeiners. Per la Juve sarebbe il centrocampista ideale, quello capace di dare idee, fisicità, verticalizzazioni e gol, insomma tutto quello che manca al momento. L'ultima idea invece è quella che porta al mancino Ruggeri che a soli 21 anni ha già battuto la concorrenza di Bakker ed è a tutti gli effetti il titolare di Gasperini. Gamba veloce e piede educato, già tre gli assist in stagione, per coprire tutta la fascia sinistra, ormai senza padrone da troppo tempo a Torino