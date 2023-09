Atalanta-Juventus, cinque assenti per Gasperini e Allegri

Domenica alle 18 l'Atalanta sfida la Juventus in un match di altissima classifica in Serie A. La Dea di Gasperini e i bianconeri di Allegri non saranno però al completo, e alcune assenze saranno davvero pesanti per entrambi i tecnici attesi dal match de Gewiss Stadium

La Juventus per continuare a inseguire la coppia di testa Milan e Inter, sperando che rallentino; l'Atalanta in campo per il test di maturità dopo aver trovato continuità grazie a tre vittorie di fila tra campionato ed Europa League. Si sfidano due decani delle panchine in Italia come Allegri e Gasperini ed entrambi dovranno inventarsi qualcosa visto che ci saranno alcune assenze.

Atalanta-Juventus, il punto sugli infortuni

La Dea per esempio potrebbe essere quasi senza attacco. I bergamaschi dovranno rinunciare a Scamacca, fino a dopo la sosta, e Tourè, fino a inizio 2024. I due centravanti designati sono ko, ma senza di loro l'Atalanta ha comunque sempre vinto grazie alla ritrovata verve di Lookman e De Ketelaere. Il problema è che il belga si è infortunato e ha lavorato solo a parte a due giorni dalla sfida. Per lui risentimento muscolare e domani provino decisivo, se non dovesse farcela spazio a Muriel oppure a Pasalic per completare il tridente stretto con Lookman e Koopmeiners.

Tre le assenza in casa Juventus con De Sciglio e Alex Sandro infortuni e Pogba sospeso per la questione del doping. Allegri al momento sembra avere un solo dubbio con Milik che si gioca una maglia con Chiesa per giocare vicino al recuperato Vlahovic. Per il resto tante conferme con Fagioli in mediana, Cambiaso a sinistra, Mckennie a destra e Rugani in difesa.