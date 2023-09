Barcellona, Xavi rinnova fino al 2025

Barcellona, Xavi rinnova fino al 2025. Sulla panchina blaugrana dal 2021, il regista spagnolo campione del mondo ha segnato la storia del club catalano anche da allenatore conquistando la Liga lo scorso anno. Il Barcellona ha dunque comunicato la decisione di continuare con lui per altre due stagioni.

Il Barcellona vuole andare avanti con Xavi. Arrivato dal club di Doha dove aveva concluso la sua carriera di calciatore Al-Saad e intraprendendo quella da allenatore, torna a Barcellona Xavi e rinnova fino al 2025. L'ex centrocampista del grande Barcellona e della nazionale spagnola era arrivato sulla panchina del club blaugrana per sostituire Ronald Koeman a metà stagione del 2021. Dopo aver concluso la prima stagione al secondo posto, lo scorso anno ha conquistato il suo primo campionato come allenatore del Barça.

Barcellona, Xavi rinnova: arriva l'ufficialità

Xavi Hernandez resterà l'allenatore del Barcellona per un anno in più. Il club ha prolungato il contratto del centrocampista catalano fino al 30 giugno 2025. "La firma è avvenuta questo venerdì negli uffici dello Spotify Camp Nou, alla presenza del presidente Joan Laporta, del vicepresidente Rafa Yuste, del vicepresidente economico, Eduard Romeu, e del direttore dell'Area Calcio, Anderson Luis de Souza Deco" ha annunciato la società blaugrana comunicando il rinnovo del contratto in scadenza il 2024.

Nei giorni scorsi il direttore sportivo del Barcellona aveva dichiarato che il rinnovo dell'allenatore sarebbe arrivato a breve. "Arriverà presto. La sintonia con l'allenatore è totale, vogliamo che resti per molti anni e anche lui lo vuole" aveva confessato Deco. Anche Xavi, infatti, si è detto molto contento del rinnovo con il club con il quale ha fatto la storia. I risultati mostrano la sintonia che c'è tra il Barcellona e Xavi dato che alla sua prima stagione completa da allenatore ha vinto la Liga e la Supercoppa di Spagna.

Il Barcellona e Xavi uniti da sempre

La carriera di Xavi Hernandez è indissolubilmente legata al club blaugrana. Con il Barcellona Xavi ha giocato 505 partite in 17 stagioni dove è diventato uno dei centrocampisti più forti di sempre. Molto vicino al pallone d'oro e giudicato miglior regista in più occasioni. Ha iniziato a militare nelle giovanili del Barcellona all'età di 11 anni giungendo in prima squadra a 18 anni restando per tutta la carriera fino al 2015. Diventa una bandiera dei blaugrana vincendo otto volte il campionato spagnolo, sei Supercoppe di Spagna, tre Coppe del Re, quattro Champions League, due supercoppe e due coppe del mondo per club.

Dopo la breve parentesi qatariota di fine carriera e dove inizia a muovere i primi passi da allenatore, Xavi ritorna nel club catalano per conquistare altri trofei. L'unione tra il Barcellona e Xavi come calciatore ha portato successi e vittorie, ora sia il club sia il tecnico sperano che questa giuntura favorevole possa continuare anche da allenatore.