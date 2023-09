Calciomercato Cagliari: dal Boca Juniors arriverà l'offerta monstre per un top player

Juan Roman Riquelme sogna in grande per il Boca Juniors e punta a riportare in Argentina Nahitan Nandez del Cagliari. Lo riporta bocanoticias.com. Da una parte il contratto in scadenza con il Cagliari il prossimo 30 giugno, dall’altra la volontà del presidente Xeineze, il “Mudo” Juan Román Riquelme di riportare a Buenos Aires il centrocampista uruguaiano. La società rossoblù, come dichiarato anche recentemente dal direttore sportivo Nereo Bonato, proverà a convincere Nández al prolungamento dell’accordo, ma a cifre inferiori ai 1,7 milioni netti percepiti attualmente da Nandez. Trovando non solo il no del giocatore, ma ora anche il più temibile degli avversari dal punto di vista emozionale e anche economico.

Il Boca sogna Nandez

Nandez resterebbe al Cagliari soltanto di fronte a un’offerta di contratto almeno pari alle condizioni attuali, ma il Boca sembra fare sul serio e pronto ad alzare la posta. Sul tavolo uno stipendio pari a quello di Edinson Cavani, il più pagato dalle parti della Bombonera, ossia una cifra vicina ai 3 milioni di dollari netti a stagione, al cambio circa 2,7 milioni di euro. Ingaggio irraggiungibile per il Cagliari, senza contare cosa rappresenterebbe il ritorno di Nandez a Buenos Aires. Nandez inoltre, avrebbe già aperto la porta al possibile secondo capitolo con la maglia del Boca Juniors, ulteriore dettaglio che mette in pericolo il futuro dell’uruguaiano in Sardegna.