Cagliari, Joao Pedro: ”L’anno dell’addio? In quel precampionato era come se qualcuno…”

Il Cagliari e Joao Pedro sono legati da un doppio filo, l'ex capitano sardo è rimasto nel cuore dei tifosi anche se la scelta di andare via in un momento delicato ha lasciato qualche strascico. Il giocatore si dice sempre molto legato a Cagliari e ai suoi colori e lo ricorda anche nell'intervista concessa oggi. Ecco di seguito le sue parole.

Le dichiarazioni dj Joao Pedro

Uno dei migliori attaccanti degli ultimi anni calcistici del Cagliari è stato Joao Pedro. Il giocatore a suon di gol si è reso protagonista in Serie A e nel cuore dei tifosi sardi. Tante le reti messe a segno e le prestazioni di livello. Oggi Joao Pedro è stato ospite della trasmissione “Il Cagliari in Diretta”, in onda su Radiolina. Le dichiarazioni del’ex attaccante e capitano del Cagliari, riportate da calcionews24.com. Il calciatore italo brasiliano si è accasato al Gremio dopo la non esaltante parentesi al Fenerbahce. Ecco di seguito le sue parole: “Sull'anno dell'addio? Quel precampionato era come se qualcuno avesse messo in pausa la mia vita. Si era bloccato tutto. A volte ci attacchiamo a tante cose, ma già le interviste che avevano fatto alcune persone sul fatto che non fosse una scelta fatta solo da me. Ogni calciomercato si è sempre detto che io dovevo andare via. Poi sono venute quelle tre ottime stagioni. Non mi sono preparato per andare via e poi quegli allenamenti fino al momento in cui dovevo andare via. Non è stato facile dopo la retrocessione. Ancora ci penso che dovevo rimanere, parlare, mettere la faccia ma non è tutto legato solo al calcio. Ritorno in Brasile? Sono una squadra importante, quindi quando è capitata l'opportunità di venire qua ho accettato. E' un calcio diverso, ha iniziato a mancarmi troppo il Brasile. Il peso più grande era questa necessità di tornare a casa e poter respirare l'aria del Brasile. E' stato difficile andare via da Cagliari, è stata un'esperienza bella in Turchia ma avevo bisogno di tornare”.