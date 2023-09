Calciomercato Cagliari: clamorosa decisione su un top player, sarà cessione a gennaio?

La pausa nazionali non ferma la fame di calciomercato. E se in casa Cagliari già da diverso tempo si lavora al rinnovo di Nandez, tuttavia il futuro dell’uruguaiano potrebbe subire una clamorosa variazione. Il centrocampista infatti, secondo quanto riportato da Centotrentuno.com, sarebbe finito nel mirino del Boca Juniors, pronto a fare sul serio. Per il ventisettenne si tratterebbe di un ritorno ma soprattutto di un’opportunità che gli garantirebbe un ingaggio nettamente superiore, quello su cui sta lavorando l’entourage del giocatore anche in ottica rossoblù. Le sirene argentine, dunque, suonano imperterrite, determinate nel mettere a segno un colpo fortemente desiderato, con una proposta irrinunciabile vicina ai 3 milioni di euro a stagione. Ora la palla passa al ds Bonato.

Nandez sul mercato a gennaio?

Nahitan Nandez infatti continua a prendere tempo col Cagliari. Il contratto è in scadenza a giugno prossimo, il club vorrebbe prolungare il contratto ma il giocatore sta riflettendo sul futuro. Ragion per cui la società deve prendere una decisione, che ad oggi potrebbe sembrare clamorosa, ma forse la più saggia, mettere Nandez sul mercato a partire da gennaio.