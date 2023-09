Calciomercato Genoa: pronti 40 milioni dalla Premier per un difensore. Cessione a gennaio?

Florin Manea spinge Radu Dragusin lontano dal Genoa. Secondo l'agente del 22enne rumeno, il suo assistito, colonna difensiva della squadra di Alberto Gilardino, potrebbe salutare la Liguria al termine dell'attuale stagione per accasarsi in Inghilterra. Colloqui avanzati con diversi club di Premier League ha rivelato Manea a Eurosport. Il Genoa vuole tra i 35 e i 40 milioni di euro.

Dragusin ceduto a gennaio?

Una svolta alla situazione Dragusin potrebbe arrivare già nel calciomercato di gennaio. Difficile ma non impossibile che il ragazzo cresciuto nel vivaio della Juventus e che il Genoa ha riscattato dai bianconeri a inizio anno per la cifra complessiva di 8 milioni di euro possa partire già nella prossima finestra di mercato, come riporta calciomercato.com. L'eventuale cessione di Dragusin alle cifre sopra riportate ne farebbe il calciatore rumeno più pagato di sempre, scavalcando in classifica due vecchie conoscenze del nostro campionato come Adrian Mutu e Cristian Chivu. E per il Genoa sarebbe un clamoroso ingresso economico.