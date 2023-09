Genoa: definite due cessioni in Turchia. Salutano un difensore e una punta

Il Genoa e il calciomercato, con giocatori in entrata e in uscita quest'anno è stato una costante. La sessione di calciomercato in Turchia si concluderà venerdì 15 settembre: se fino a poco tempo fa i club pensavano di non fare in tempo a definire l'operazione Biraschi, ora si può definire cosa fatta.

Il Genoa e il calciomercato, con giocatori in entrata e in uscita quest'anno è stato una costante. La sessione di calciomercato in Turchia si concluderà venerdì 15 settembre: se fino a poco tempo fa i club pensavano di non fare in tempo a definire l'operazione Biraschi entro il limite, e quindi di dover attendere lo svincolo del calciatore prima della firma, ora la situazione sembra risolta.

Due cessioni in Turchia per il Genoa

Davide Biraschi lascia il Genoa e si trasferisce a titolo definitivo in Turchia, al Karagümrük, come riporta Gianluca Di Marzio nel suo sito. Stessa destinazione per Güven Yalcin, che però raggiunge la Super Lig con la formula del prestito secco. Per Biraschi, classe 1994, si tratterà di un ritorno: il difensore aveva già giocato al Karagümrük un anno e mezzo, dalla sessione invernale del 2021-2022 all'estate 2023. Nell'ultima annata era stato allenato da Andrea Pirlo, prima della separazione fra l'attuale allenatore della Sampdoria e il club turco. Per lui un totale di quarantotto presenze, con anche due gol e due assist, fra tutte le competizioni. Firmerà un contratto di un anno. Güven Yalcin, attaccante turco classe 1999, è arrivato in Italia nel 2022 dal Besiktas. Per lui 25 presenze e un assist nella stagione 2022-2023, quella della promozione in Serie A. Nessuna apparizione fino a questo momento nell'annata in corso.