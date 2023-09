Genoa: ecco quando tornerà a disposizione Messias e come verrà schierato

Il Genoa dopo aver effettuato un calciomercato estivo sensazionale, resta in attesa di veder essere protagonista uno dei suoi acquisti principali: Messias. Il giocatore ex Milan non ha ancora giocato in questo avvio di stagione poichè infortunato. Potrebbero arrivare buone notizie sul suo conto, ecco di seguito la situazione nel dettaglio.

Messias pronto al recupero

Una buona notizia per Andrea Gilardino. La Gazzetta dello Sport riporta che il tecnico del Genoa avrà a disposizione Messias che ha superato l’infortunio subito quando era ancora al Milan: il giocatore potrà essere convocato dopo la sosta per la partita con il Napoli al Ferraris. L’attaccante dovrebbe essere schierato nel 4-3-2-1 con Gudmundsson alle spalle di Retegui, con Malinovskyi a sostegno della linea mediana. Il recupero di Messias dovrebbe contribuire a risolvere i problemi in attacco del Grifone e riuscire a dare imprevedibilità e soprattutto realizzazioni alla squadra di Gilardino. I tifosi non vedono l'ora di vedere le sue fiocate in campo.