Calciomercato Genoa: ceduta una punta, arriva uno svincolato di lusso? Il nome è...

La notizia, nell'aria da giorni, ora è diventata ufficiale. Dopo Davide Biraschi il Genoa saluta anche Guven Yalcin, anch'egli diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Fatih Karagumruk. A comunicare il passaggio a titolo temporaneo dell'attaccante turco al club di Istanbul è stata la stessa società rossonera attraverso i propri canali social. Nato in Germania nel 1999, ma di nazionalità turca, Yalcin era arrivato al Grifone la scorsa estate dal Besiktas. Malgrado 22 presenze in Serie B, quasi tutte da subentrante, l'ex giocatore del Lecce non è però riuscito a lasciare il segno, finendo per essere messo fuori rosa nelle scorse settimane da mister Gilardino.

Il nome del giocatore seguito dal Genoa

Il calciomercato del Genoa potrebbe non essere ancora terminato. Il club rossoblù starebbe meditando infatti un ultimo colpo che porterebbe alla rosa di Gilardino esperienza di livello internazionale e non solo. Colpo che potrebbe arrivare dalla lista degli svincolati in cui figura Alejandro Gomez. Il Papu si è svincolato dal Siviglia dopo tre stagioni e mezzo trascorse in Spagna. Sarebbe proprio l’ex Atalanta l’obiettivo principale del Genoa. Come riportato da Calciomercato.com, resterebbe da capire come un eventuale approdo dell’argentino in Liguria verrebbe inquadrato tatticamente da un Gilardino che in attacco ha già diverse armi al proprio arsenale. Ci sarebbe poi anche da battere la concorrenza sul giocatore di diversi club turchi ed anche del Frosinone.