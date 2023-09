Calciomercato Milan: sfumato Taremi spunta un bomber a sorpresa dalla Serie A

L'obiettivo è uno soltanto per il Milan in queste ultime ore di calciomercato, ma è complicato assai: individuare e poi regalare a Stefano Pioli la punta che serve al tecnico rossonero per far rifiatare il titolarissimo Olivier Giroud. Ecco i candidati.

L'obiettivo è uno soltanto per il Milan in queste ultime ore di calciomercato, ma è complicato assai: individuare e poi regalare a Stefano Pioli la punta che serve al tecnico rossonero per far rifiatare il titolarissimo Olivier Giroud. Il tutto in una corsa contro il tempo in cui Furlani e Moncada si sono improvvisamente ritrovati dopo essere stati risucchiati dall'affare, fallito, con il Porto per Mehdi Taremi.

I nomi nuovi per l'attacco del Milan

Come riporta questa mattina l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il Milan è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Stefano Pioli in queste ultime ore del mercato estivo e tra i nomi che in queste ore stanno andando molto in voga c'è quello di Antonio Sanabria, centravanti classe 1996 del Torino. A seguire Jovic, per cui c'è già stata una chiacchierata con la Fiorentina (la formula resta il prestito), e una serie di obiettivi più o meno concreti dall'estero. Il greco Pavlidis dell’Az Alkmaar, William José del Betis Siviglia, Armando Broja o Mason Burstow del Chelsea. Altrimenti c'è Origi.