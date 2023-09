Calciomercato Torino: un centrocampista verso la cessione a gennaio, ecco il nome

Il Torino, che negli ultimi giorni del calciomercato estivo ha effettuato il "colpaccio" assicurandosi le prestazioni di Zapata, già inizia a pensare alla prossima sessione. Stavolta non nella direzione acquisti, ma in direzione uscite. Il giocatore più rischio è un centrocampista, reparto dove Juric ha abbondanza al momento.

Un centrocampista a rischio cessione

Arrivò tre stagioni fa dalla Sampdoria. E al Torino, sinora, ha totalizzato 76 presenze e due reti. Per il centrocampista polacco Karol Linetty potrebbe avvicinarsi l’ora dei saluti. Il giocatore, che vanta con la nazionale del suo paese 47 presenze e cinque reti, potrebbe lasciare i granata con la prossima finestra di trasferimento. A quanto riporta Tuttosport, il polacco guadagna tanto rispetto al monte ingaggi del club (1,5 milioni netti) e potrebbe partire a gennaio visto il contratto in scadenza nel gennaio 2024. In più non rientrerebbe più nei piani di Ivan Juric che a centrocampo ha già abbondanza di soluzioni. Linetty ha indossato anche la maglia della Sampdoria ottenendo 124 presenze con 11 centri.