Inter, Inzaghi: rinnovo fino al 2025

Inter e Inzaghi firmano il rinnovo fino al 2025. Arriva oggi l'ufficialità con la firma dell'allenatore che resterà legato alla società nerazzurra fino al 30 giugno 2025. Simone Inzaghi, nominato l'uomo delle coppe, ora punta alle due più importanti dopo la vittoria di due coppe Italia e due Supercoppe italiane dal 2021 quando è arrivato a Milano.

Mancava solo l'ufficialità che è arrivata con la firma del rinnovo del contratto da parte di Simone Inzaghi che aveva già trovato l'accordo con la società nerazzurra. L'Inter e Inzaghi resteranno uniti fino al 2025 come previsto dal prolungamento del contratto. Il tecnico resterà sulla panchina dei nerazzurri per dare un segnale di continuità e proseguire sul percorso interrotto a Istanbul alla finale di Champions League persa contro il Manchester City.

Inter e Inzaghi: rinnovo fino al 2025

Il rinnovo di Inzaghi all'Inter è un messaggio di fiducia e di incoraggiamento nei confronti del tecnico che dall'arrivo all'Inter nell'estate del 2021 ha conquistato due volte la Coppa Italia e due volte la Supercoppa Italiana. L'accordo tra le due parti era già stato preannunciato, mancava solo l'ufficialità che è arrivata oggi con il comunicato stampa della società. La scelta di proseguire insieme arriva anche da un percorso positivo che l'ex allenatore della Lazio ha portato avanti finora con la squadra in questi due anni.

L'accordo prevede anche un aumento dell'ingaggio dell'allenatore che supera i 5,5 milioni percepiti finora. La cifra dovrebbe arrivare intorno ai 6 milioni tondi. La firma è stata comunicata con soddisfazione dal club che punta sul tecnico piacentino per conquistare altri successi.

Inter, Inzaghi e le prossime mosse di mercato

Anche l'avvio della nuova stagione è partito con una scia positiva per i nerazzurri. Punteggio pieno nelle tre gare disputate con otto gol fatti e zero reti subite. Ora, dopo lo stop per gli incontri delle nazionali per la qualificazione agli Europei 2024, l'Inter dovrà affrontare il Milan. Il derby di Milano arriva a inizio stagione con le due squadre in piena forma.

Nel frattempo, l'Inter pensa alle prossime mosse di calciomercato per la prossima sessione, soprattutto a centrocampo. Qui potrebbe arrivare Jorginho che lascerebbe l'Arsenal per tornare in Italia. Simone Inzaghi sta riflettendo anche sul futuro incerto di Asslani. Con l'arrivo di Klaasen è tutto in dubbio così come la collocazione da trovare a Sensi in scadenza.