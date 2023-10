Calciomercato Inter: altro colpo a parametro zero?

Il calciomercato dell'Inter è sempre vivo e gli occhi della dirigenza sembrano aver puntato un centrocampista della Premier League. Dal West Ham potrebbe arrivare Toms Soucek a parametro zero; il contratto del centrocampista ceco scade il prossimo giugno.

Le sirene di calciomercato non conoscono tregua, specie quando si tratta di club mossi da stimoli riferiti tanto al presente quanto al futuro. L'Inter ha avviato l'attuale stagione di Serie A dopo aver puntellato la rosa a dovere, proprio in linea con la progettualità che appare chiara da diversi anni. Esperienza e prospettiva sono i punti cardine, mixati abilmente dai dirigenti nerazzurri. Non tanto per la finestra autunnale, ma per la prossima sessione estiva, trapela una succosa novità in termini di occasione. Il calciomercato dell'Inter potrebbe infatti impreziosirsi con un altro colpo a parametro zero: Tomas Soucek del West Ham.

Calciomercato Inter, Tomas Socueck opportunità low-cost

Stando a quanto riporta Sportmediaset, l'ultima novità di calciomercato per l'Inter pare essere l'opportunità di pescare in Premier League per un nuovo colpo a parametro zero. Si tratta di Toms Soucek, centrocampista di sostanza attualmente al West Ham ma che al termine della stagione andrà in scadenza di contratto. Il classe '95 potrebbe rappresentare un valore aggiunto in termini di apporto difensivo sulla mediana, al netto di una manovra fluida e dinamica. Non da sottovalutare la prestanza fisica, una peculiarità che di certo farebbe comodo alla causa interista.

Trattative Inter, Tomas Soucek prossimo acquisto per il centrocampo

Come riportato anche dal Corriere dello Sport, ad avvicinare Soucek all'Inter vi sarebbero alcuni fattori contingenti. In primis, il centrocampista della Repubblica Ceca non sembra avere un rapporto particolarmente idilliaco con il tecnico del West Ham, David Moyes. Una presunta lite tra i due risalente ad alcuni mesi fa avrebbe raffreddato ulteriormente l'intesa tra i due, aprendo dunque uno scenario interessante per il calciomercato dell'Inter. Mancano comunque ancora diversi mesi al termine della stagione e non è detto che il contratto del centrocampista ceco non venga prolungato di comune accordo con la proprietà del West Ham, proprio al fine di scongiurare una partenza a 0.

Nel frattempo, il calciomercato dell'Inter passa anche per l'Italia; stando alle ultime notizie, potrebbero essere in arrivo tre colpi dalla Serie A per Inzaghi.