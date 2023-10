Calciomercato Inter, tre colpi dalla Serie A per Inzaghi

L'Inter si muove in sede di calciomercato e mette nel mirino i talenti della Serie A. Inzaghi ha già una rosa competitiva ma in alcuni reparti deve essere svecchiata e così ecco l'idea di puntare su tre talenti purissimi e italiani per la prossima estate

Tre nomi da seguire per tutta la stagione, tre giovani da seguire per poi passare all'attacco la prossima estate quando la rosa dell'Inter dovrà essere svecchiata in alcuni reparti. E' così che si muoveranno gli uomini di mercato nerazzurri che guardano con grande interesse alla Serie A in modo da avere ragazzi giovani ma già pronti per il campionato, senza dover aspettare lunghi periodi di ambientamento.

Calciomercato Inter, il sogno è Scalvini

Il nome forte di questa selezione è sicuramente quello di Giorgio Scalvini, 19 anni e ormai da due anni in pianta stabile nella prima squadra di Gasperini dove è titolare inamovibile fin dalla fine della scorsa stagione. Il tecnico di Grugliasco lo ha impiegato in vari settori del campo, poi ha deciso di farlo crescere come centrale difensivo, suo ruolo naturale, e il giocatore si sta imponendo come uno dei migliori in Serie A meritandosi ampiamente la maglia della Nazionale.

Centrale di un difesa a tre sarebbe perfetto per Inzaghi che in quel ruolo ha De Vrji e Acerbi, esperti ma che viaggiano verso la fine della carriera mentre Scalvini è ancora all'inizio di un percorso che si annuncia lungo e ricco di successi. Così Marotta cercherà di ripetere l'operazione Bastoni anche se il prezzo in questo caso sarà più alto, la Dea chiede infatti almeno 60 milioni di euro. Possibile che l'Inter provi a inserire qualche contropartita, anche se battere la concorrenza, tra le altre del Manchester United non sarà per niente facile.

Colpani e Turati, altro obiettivi dell'Inter

Per ringiovanire la rosa si guarda con attenzione anche al portiere classe 2002 Turati, oggi in prestito al Frosinone dal Sassuolo che lo ha acquistato per soli 50mila euro. Il numero uno sta crescendo bene alla corte di Di Francesco e potrebbe essere il nuovo che avanza visto che Sommer non è più di primo pelo.

Qualcosa andrà fatto anche in attacco dove Arnautovic e Sanchez non danno garanzie a livello fisico. Nei pensieri di Marotta è così entrato Colpani, 24 anni e già centrale nel progetto tattico di Palladino al Monza. Non è un caso che sia sempre stato titolare e che abbia già messo a segno quattro gol in Serie A.