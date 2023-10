Calciomercato Juventus, un pupillo di Giuntoli nella lista per il centrocampo

E' sempre il centrocampo a tenere banco nei discorsi di calciomercato della Juventus. Guntoli scandaglia tutti i possibili nomi e oltre ai soliti noti, spunta anche quello di un suo vecchio pupillo, l'operazione non sembra essere molto facile per gennaio

L' operazione centrocampo per il calciomercato della Juventus continua e anzi, prende sempre più piede visto che Fagioli è stato squalificato per sette mesi e Pogba è ancora alle prese con la vicenda doping. Allegri ha la coperta corta, cerca e vuole qualità in un settore di campo in cui i bianconeri cono già in sofferenza ormai da tempo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli corteggia Fabian Ruiz

I nomi sul taccuino di Giuntoli sono tanti e con caratteristiche simili, serve un uomo che possa gestire e illuminare il gioco e così in Italia piace e non poco Samardzic del'Udinese, con Zielinski come alternativa, mentre all'estero la pista più calda è sempre quella che porta a Hojbjerg del Tottenham, con gli Spurs che per ora chiedono 30 milioni. Non vanno poi scartati anche Thuram e Tielemans, ma all'orizzonte spunta una vecchia conoscenza dell'ex ds del Napoli.

Secondo quanto appreso da calciomercato.com la Juventus potrebbe farsi avanti con il PSG per Fabian Ruiz, centrocampista centrale che proprio Giuntoli aveva portato a Napoli facendolo diventare un giocatore di livello internazionale. Lo spagnolo nell'ultimo anno e mezzo ha giocato poco a Parigi, potrebbe partire perché nemmeno Luis Enrique lo "vede" più di tanto e quindi i bianconeri starebbero fiutando l'affare.

La trattativa però si potrebbe aprire solo in un caso, il Paris Saint Germain dovrebbe dare l'ok per il prestito anche perché lo stipendio di Fabian Ruiz non è di certo di quelli leggeri visto che supera i 6 milioni a stagione. Una nuova pista, un nuovo nome, il restyling del centrocampo è necessario e va fatto subito, altrimenti per la Juve sarà molto difficile stare agganciata al treno delle grandi in Serie A.