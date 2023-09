Juventus a tutta su Hojbjerg, le cifre dell'affare

E' già tempo di pensare al calciomercato per la Juventus che a gennaio deve rinforzare la rosa se vuole davvero combattere per rimanere tra le prime quattro e magari arrivare anche a giocarsi lo Scudetto. L'obiettivo è Hojbjerg, seguito ormai da molto tempo.

La vittoria contro il Lecce per 1-0 ha rianimato la Juventus dopo la sconfitta contro il Sassuolo. Allegri viaggia al terzo posto in classifica a sole due lunghezze dalle capoliste Inter e Milan, ma deve anche guardarsi alle spalle perché l'Atalanta sembra aver trovato continuità e poi c'è la Fiorentina che ha una gran voglia di inserirsi nella lotta Champions. Senza contare il Napoli che ha ritrovato verve nell'ultimo turno e le due romane che dopo i problemi iniziali stanno risalendo

Calciomercato Juventus, le cifre dell'affare Hojbjerg

Ci sarà da lottare fino alla fine per riconquistare un posto in Champions League e magari, approfittando dell'unica competizione, giocarsi anche il titolo. La lotta però potrebbe non bastare così Giuntoli scandaglia il mercato per dare ad Allegri più qualità in mediana, reparto che appare il più scoperto per qualità e quantità dei giocatori.

Il prescelto è Hjobjerg del Tottenham, società con cui i rapporti sono ottimi dopo l'affare Kulusevski e con cui del centrocampista si era già parlato in estate. Il tecnico Postecoglu, appena arrivato a Londra, non aveva dato il via libera, ora però ha stilato le gerarchie della sua rosa il danese è finito in fondo alle preferenze. Poche presenze, appena 78 minuti in campo e una gran voglia di cambiare aria.

Ed è qui che si inserisce la Juve, i contatti con il club inglese sono proseguiti anche nelle ultime settimane e l'operazione potrebbe chiudersi con un prestito iniziale da gennaio a giugno con l'obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro, non poco ma gli spurs per meno non accetterebbero.