Calciomercato, Milan e Juve si sfidano per un difensore

Iniziano le grand manovre per le prossime finestre di calciomercato, Milan e Juventus sarebbero pronte a sfidarsi per lo stesso obiettivo con possibili contatti da avviare già per la finestra di gennaio, l'alternativa è rimandare il colpo in entrata alla prossima estate

Il calciomercato non dorme e con lui i dirigenti delle squadre che continuano a monitorare tanti giocatori per rendere più forti le rispettive squadre. Milan e Juventus sarebbero pronte a sfidarsi per Juan Miranda, esterno sinistro difensivo del Betis di 23 anni su cui ci sarebbe anche il Barcellona, squadra che lo ha fatto crescere nella propria cantera prima di mandarlo in Andalusia.

Juan Miranda, obiettivo di calciomercato di Juventus e Milan

La posizione dell'esterno basso di sinistra è per entrambe le formazioni italiani da tempo sotto i riflettori. Pioli ha Theo Hernandez come titolare inamovibili, ma ormai da un paio di anni si cerca un giocatore in grado di prendere il suo posto in caso di bisogno visti i tanti impegni stagionali. Anche per la Juve la posizione è sensibile, al momento è stato promosso Cambiaso, ma anche in questo caso uno non basta per Allegri.

Miranda potrebbe diventare un nome molto caldo con il passare del tempo, il giocatore infatti va in scadenza nel 2024 e non ha ancora rinnovato con il Betis che a questo punto è a un bivio in caso di mancato prolungamento, o cederlo a gennaio, per una cifra decisamente inferiore ai 9 milioni di valore del cartellino, oppure perderlo a zero la prossima estate.

L' occasione sarebbe quindi ghiotta, e al momento è il Milan ad avere maggiori intenzioni di affondare il colpo, secondo calciomercato.com infatti i rossoneri vorrebbero intavolare la trattativa con il Betis già a gennaio per superare la concorrenza sul tempo. Molto ovviamente dipenderà dalla volontà del giocatore che in biancoverde non è titolare come dimostrano le sole quattro presenze in campionato fino a oggi.