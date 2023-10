Calciomercato Milan, David subito: il Lille fa lo sconto

Entrano nel vivo le trattative di calciomercato per gennaio, il Milan ha bisogno di un centravanti e l'obiettivo è quello di far approdare alla corte di Stefano Pioli Jonathan David, giovane canadese del Lille, bomber spietato nelle aree di rigore avversarie

La sosta per le Nazionali è da sempre periodo di rumors di calciomercato, in casa Milan non è una novità la ricerca di un centravanti che possa essere alter ego di Giroud che si avvia verso il tramonto della carriera. Il francese rinnoverà il suo contratto almeno per una stagione, ma da solo no può bastare. Jovic e Okafor faticano per motivi tecnici e non solo, così a gennaio si proverà l'assalto ad un altro "9".

Jonathan David obiettivo del calciomercato del Milan

Il preferito è ormai da mesi Jonathan David, bomber canadese classe 2000 che gli uomini mercato rossonero vedono come il presente e il futuro dell'attacco di Pioli. Attaccante meno fisico rispetto a Giroud, ha però tantissimi gol nelle gambe, 24 sono quelli nella scorsa stagione in Ligue 1 con il Lille.

Secondo quanto rivelato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il Milan è pronto a rompere gli indugi e a provare a strappare al Lille la sua stella già a gennaio. L'operazione di certo non sarà facile, ma i rapporti tra le società sono ottimi come dimostrano gli affari Leao e Maignan, un fattore importante questo in una possibile trattativa.

Il prezzo di partenza non sarebbe più 60 milioni, richiesta estiva per chi si è fatto avanti, il club transalpino potrebbe chiedere 40 milioni per incassare subito una cifra cospicua senza dove affrontare scenari nefasti in sede di rinnovo di contratto. David infatti va in scadenza nel 2025, il rinnovo ancora non c'è e quindi già la prossima estate il cartellino potrebbe deprezzarsi in vista di un possibile addio a zero. Forse anche per questo il Milan pensa di accelerare subito per battere l'agguerrita concorrenza.