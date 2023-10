Calciomercato Torino: clamorosa soluzione per la porta, arriva uno svincolato

Il Torino sembra intenzionato a stravolgere il ruolo di titolarità per quanto riguarda il portiere. A calciomercato chiuso si prova a scegliere il miglior profilo possibile tra gli svincolati. Ecco il nome che viene accostato ai granata, arriverebbe subito.

Il Torino sembra davvero intenzionato a mettere a rischio il ruolo di titolarità di Milinkovic-Savic per quanto riguarda il ruolo del portiere. A calciomercato chiuso l'unica soluzione attuabile è pescare tra gli svincolati, e proprio tra essi arriva un nome che sembra vicinissimo ad arrivare.

Il nome nuovo per la porta del Torino

Il Torino a gennaio è tentato di stravolgere il pacchetto dei portieri senza segnali confortanti di Vanja Milinkovic-Savic e guarderà al mercato degli svincolati. Tra questi, secondo Calciomercato.it, c'è un nome decisamente intrigante: quello di Timo Horn, 30enne portiere tedesco che dopo una vita ha lasciato il Colonia la scorsa estate. Un nome e lungo accostato alla Fiorentina in estate, ma senza sbocchi. Ora torna, accostato ai granata. Si tratterebbe di una bocciatura per l'attuale portiere granata che però, soprattutto in questo avvio di campionato non ha dato le certezze cercate da Juric a tutto il reparto difensivo. Horn il nome nuovo che si giocherà le sue chance di titolarità.