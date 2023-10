Torino, ecco la novità: contro l'Inter potrebbe tornare un top player a sorpresa

Il Torino potrebbe recuperare dopo la sosta per le Nazionali il suo capitano e leader difensivo Buongiorno. Sarebbe un gradito e fondamentale ritorno per la squadra in generale, che dopo la sconfitta nel derby si ritroverà ad affrontare una nuova big.

Il quotidiano Tuttosport si è soffermato sul Torino e sul suo capitano Alessandro Buongiorno. La crisi del Torino è coincisa con l'assenza del difensore, uno dei leader indiscussi della formazione di Ivan Juric. Buongiorno spera di recuperare dopo la sosta per le Nazionali, quando i granata torneranno in campo contro l'Inter. Ad apprezzare le doti del difensore però non sono solo i tifosi del Torino, dato che Buongiorno è stimato anche dal CT Luciano Spalletti.

Buongiorno potrebbe tornare contro l'Inter

Spalletti probabilmente lo avrebbe chiamato per le sfide contro Malta e Inghilterra, probabilmente al posto di Federico Gatti. La sensazione però è che, sebbene non ci siano state promesse da parte di Spalletti, Buongiorno sia ormai uno dei preferiti del CT azzurro. Un profilo che probabilmente nel prossimo futuro vedremo spesso con la maglia azzurra. Intanto tornando a pensare in chiave granata, la presenza di Buongiorno contro l'Inter sembra sempre più vicina, per la gioia di Juric e tifoseria.