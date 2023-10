Milan, scoppiettante mercato di gennaio: ecco le due grandi opzioni, irrinunciabili per Pioli

I dirigenti del Milan sono già operativi sul calciomercato per ritoccare alcuni punti carenti di Stefano Pioli. Sono due le nuove opzioni del club ai quali il mister non ha nessuna intenzione di rinunciare. Moncada e D’Ottavio, lavorano assiduamente per gettare una base solida e proficua .

Mercato Milan a seguito di un periodo poco positivo che ha evidenziato diverse carenze in rosa. I dirigenti del Milan sono già operativi sul calciomercato per ritoccare alcuni punti carenti di Stefano Pioli. Come sappiamo, il capo osservatore del Milan, Geoffrey Moncada assieme a D’Ottavio, stanno lavorando assiduamente per gettare una base solida e proficua, da completare nelle successive sessioni di mercato. Gli investimenti più importanti sono stati programmati alla prossima estate, anche se ora, le cose possono cambiare rapidamente. Sono due i nomi che spuntano nel mercato rossonero, scopriamoli insieme.

Ultime di mercato Milan, i due tentativi: le novità su Juan Miranda e Jonathan David

In casa Milan ci si muove in ottica di mercato per migliorare alcuni punti carenti in rosa. Secondo ultime indiscrezioni e come riportato su calciomercato.com, sono due le nuove opzioni del Milan. Juan Miranda, divenuto un vero e proprio obiettivo per il Milan e Jonathan David. Riguardo il terzino sinistro spagnolo del Betis Siviglia con contratto in scadenza a luglio, la dirigenza rossonera spera di anticipare il completamento del colpo, già nel mese di gennaio. Si intensificano i contatti e valutano un’offerta da 3-4 milioni. Per il calciatore canadese e attaccante del Lilla, un nuovo tentativo sarà effettuato nelle sessione di mercato invernale.