Calciomercato Fiorentina: Montella porta un difensore a gennaio?

Alla Fiorentina, secondo notizie provenienti dalla Turchia, sarebbe stato consigliato un difensore centrale (Samet Akaydin) direttamente da Vincenzo Montella. L'ex allenatore della Viola è attualmente il commissario tecnico della nazionale turca. I dettagli.

La Fiorentina sul difensore centrale turco Akaydin: è questa l’ultima notizia di mercato sulla società gigliata che arriva direttamente dalla Turchia. E nella possibile trattativa sarebbe coinvolto addirittura l’attuale commissario tecnico della stessa Nazionale che è Vincenzo Montella.

Procediamo con ordine.

Calciomercato Fiorentina: sarà Akaydin il prossimo rinforzo per la difesa?

Il portale fotomac.com ha riportato nelle scorse ore la news secondo la quale il difensore del Fenerbahce (di 29 anni) Samet Akaydin sarebbe finito sul taccuino di mercato della Viola.

Lo sponsor dell’operazione sarebbe proprio l’attuale CT della Turchia, in passato per ben due volte allenatore della Fiorentina. Stiamo parlando ovviamente di Montella, che ha convocato il calciatore in questione in Nazionale, dopo averlo allenato all’Adana Demirspor.

Tutto questo dopo che lo stesso Akaydin non era partito benissimo nella prima parte di stagione con la sua attuale squadra di club.

Vedremo nelle prossime ore se tale notizia riceverà dei riscontri positivi o meno, in riferimento al mercato di riparazione del prossimo gennaio.