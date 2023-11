Calciomercato Juventus: a gennaio Giuntoli lo soffia al Milan, ecco di chi si tratta

La Juventus è una delle squadre più attive del calciomercato di gennaio e cerca almeno due rinforzi che possano permettere a mister Massimiliano Allegri di competere per il titolo qualora ce ne fosse l'opportunità. I bianconeri sono piombati con grande interesse su un calciatore già seguito dal Milan



Il calciomercato della Juventus si anima già a gennaio. I bianconeri sono in corsa per le posizioni importanti in questa Serie A e Giuntoli vorrebbe regalare ad Allegri almeno due colpi. L'ultimo profilo attenzionato dalla dirigenza bianconera sarebbe il difensore centrale del Bournemouth Lloyd Kelly. Il giocatore era stato accostato al Milan che lo aveva individuato come pedina in grado di rafforzare il reparto difensivo di Pioli. In queste ultime ore però è piombata su di lui con grande tempismo anche la Juventus. Come riportano Fabrizio Romano e calciomercato.com i bianconeri avrebbero superato il Milan sia come offerta economica che come gradimento del giocatore.



Si tratta di una Juventus molto attiva che sta provando a regalarsi anche un rinforzo a centrocampo. Potrebbe arrivare già a gennaio anche Youssuf Fofana anche se la concorrenza del Napoli è veramente forte e concreta. Per la Juventus comunque si preannuncia un calciomercato di gennaio scoppiettante, soprattutto se i ragazzi di Allegri occuperanno ancora l'attuale posizione di classifica.

Calciomercato Juventus Gennaio: Kelly è l'uomo giusto per la difesa?

Cristiano Giuntoli vuol regalarsi e regalare alla squadra un rinforzo in difesa. Il calciomercato della Juventus potrebbe veder arrivare già a gennaio quel centrale difensivo mancino tanto richiesto da Allegri. Fino ad ora posizione occupata da Alex Sandro, Danilo o Rugani, tutti adattati al contesto. Si tratterebbe di Lloyd Kelly, difensore mancino venticinquenne del Bournemouth.

Inglese ha già giocato in tutte le rappresentative giovanili del suo paese e attende una chiamata anche dalla nazionale maggiore. Si sta dimostrando difensore di grande valore giocando senza problemi sia come centrale di centro-sinistra che come terzino sinistro. Nella Juventus andrebbe ad occupare quel ruolo di braccetto di centro sinistra nella difesa a 3 restato orfano dall'addio di Giorgio Chiellini. La valutazione del calciatore è di circa 18 milioni, ma con il contratto in scadenza a giugno 2024 potrebbe arriva già a gennaio per meno della metà. La Juventus vorrebbe soffiarlo al Milan, ma su di lui c'è anche l'interesse del Liverpool.

Lloyd Kelly, un gigante per la difesa di Allegri