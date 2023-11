Calciomercato, Napoli-Juventus è sfida a gennaio per un big della Ligue 1

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno iniziano a farsi sempre più insistenti i rumors del calciomercato di gennaio in cui potrebbe essere caldissimo l'asse Napoli-Juventus. Le due squadre infatti hanno nel rinforzo a centrocampo un'interesse comune e stanno sondando la Ligue 1

Calciomercato sarà sfida tra Napoli e Juventus a gennaio per un centrocampista del Monaco e della nazionale francese. Sia gli azzurri che i bianconeri hanno infatti messo gli occhi addosso a Youssuf Fofana, ventiquattrenne vice campione del mondo con la nazionale di Deshamps e punto di forza del centrocampo monegasco. Il Napoli ha la necessità di trovare un'alternativa valida in mediana sia per ovviare all'assenza di Zambo Anguissa, uno dei tanti calciatori impegnati in Coppa d'Africa, sia per anticipare le mosse future.

Anche Cristiano Giuntoli però aveva già messo nel mirino il promettente centrocampista e con le assenza forzate di Fagioli e Pogba per le note, tristi vicende potrebbe tentare il colpaccio già nella sessione invernale di mercato.

Calciomercato Napoli e Juventus gennaio: interessa Fofana del Monaco

Il calciomercato di gennaio potrebbe scatenare la lotta tra Napoli e Juventus per assicurarsi le prestazioni del centrocampista classe '99 Youssuf Fofana, attualmente in forza al Monaco. Il calciatore ha un contratto in scadenza nel 2024 con un'opzione di rinnovo per un anno esercitabile dalla società di appartenenza. Questa clausola non abbasserebbe di troppo la cifra necessaria a portare il talentuoso centrocampista in Serie A. Serviranno infatti circa 20 milioni di euro per assicurarsi il giocatore. Un cifra che il Napoli non avrebbe problemi a sborsare. Il calciatore però preferirebbe Torino come destinazione, rassicurato dal compagno di nazionale Rabiot sulle questioni tecniche.

La Juventus ha bisogno di un rinforzo a gennaio mentre il Napoli si muoverebbe solo esclusivamente per anticipare gli avversari e per avere in casa un sostituto di Zielinski che non rinnoverà il contratto e saluterà i campioni d'Italia in carica a giugno 2024.

Ecco chi è Youssuf Fofana, conteso nel calciomercato di gennaio da Napoli e Juventus

Youssuf Fofana è un calciatore francese classe '99 di ruolo centrocampista centrale. Forte fisicamente e molto dotato anche tatticamente ha fatto parte della spedizione francese a Qatar 2022. Può giocare sia come centrocampista di quantità in un centrocampo a 2 che come mezzala box to box in un centrocampo a 3. Ancora molto giovane ha grossi margini di miglioramento. Si tratta di un profilo attenzionato da diversi top club europei.