Fantacalcio, la Coppa d'Africa spaventa i manager: in quanti partiranno a Gennaio?

Fantacalcio e Coppa d'Africa sono due parole che insieme non vanno moltissimo d'accordo. Molti calciatori saluteranno la Serie A a gennaio per raggiungere le proprie nazionali proprio quando la stagione entra nel vivo. Chi sarà convocato e quanto starà via?

Fantacalcio e Coppa d'Africa un binomio che è sinonimo di grande apprensione per tutti i fantamanager. Questa stagione infatti si disputerà dal 13 gennaio all'11 febbraio 2024 l'edizione numero 34 della Coppa delle Nazioni Africane in Costa d'Avorio. Un'edizione che avrebbe dovuto svolgersi lo scorso giugno, poi slittata a causa delle avverse condizioni climatiche del paese ospitante.

Tanti sono i calciatori che molto probabilmente saranno convocati dalle rispettive nazionali (le qualificazioni stanno per concludersi) e che dovranno lasciare le proprie squadre di club per un periodo più o meno lungo. Almeno due settimane per tutti i convocati fino ad un massimo di sei settimane per chi potrebbe arrivare fino alla finale.

Fantacalcio, la Serie A si svuota per la Coppa d'Africa?

Particolarmente colpite dalla Coppa d'Africa potrebbero essere Salernitana, Udinese e Frosinone. I campani hanno ben sei calciatori in rosa che potrebbero lasciare a gennaio con lo spauracchio Dia che certamente farà parte della spedizione del Senegal. Friulani e ciociari presteranno cinque calciatori ciascuna alle nazionali africane: per il Frosinone la possibilità di dover rinunciare ad Harroui vero mattatore di questo inizio stagionale e top delle statistiche del fantacalcio 23/24 al momento; l'Udinese invece rischia l'assenza di Success, Masina ed Ebosse tra gli altri.

Apprensione anche a Napoli per la partenza del duo Osimhen-Anguissa che potrebbero anche andare molto avanti nella competizione e lasciare Garcia senza due preziose frecce al proprio arco.

Fantacalcio e Coppa d'Africa: chi saluta a gennaio?