Prestiti Juventus: chi potrebbe rientrare a gennaio?

La Juventus è proprietaria di tanti calciatori trasferiti in prestito in altre società. La dirigenza torinese monitora l'andamento di questi e in alcuni casi può decidere di esercitare la clausola che metterebbe fine al prestito facendo tornare il giocatore a Torino

La situazione prestiti Juventus tiene banco in casa bianconera. Sono tanti i calciatori trasferiti a titolo temporaneo ad altre società che potrebbe far comodo alla formazione di Max Allegri. In alcuni casi la dirigenza torinese potrebbe anche decidere di interrompere anticipatamente il prestito e far rientrare a Torino il calciatore.

Prestiti Juventus: Facundo Gonzalez potrebbe rientrare a Torino?

Il padre dell'attuale difensore della Sampdoria, come riportato da Sportmediaset, in una recente intervista ha dichiarato che il figlio potrebbe rientrare a Torino già a gennaio. Le speranze di vedere Facundo Gonzalez in maglia bianconera già da questa stagione sono decisamente basse. A differenza ci sono concrete possibilità di un ritorno di Matias Soulè. Max Allegri ha chiesto un esterno offensivo e l'inizio di campionato stratosferico dell'attaccante in forza al Frosinone (otto presenze, cinque gol e un assist) potrebbe spingere la Juventus a chiedere un rientro anticipato. Da questo punto di vista per non rovinare i rapporti con i ciociari che vorrebbero trattenere fino a fine campionato l'argentino, potrebbero essere girati alla corte di Di Francesco sia Iling-Junior che Nicolussi Caviglia.