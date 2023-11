Roma e Lazio, sfida per un giocatore del Leeds

Le due compagini capitoline sono pronte a sfidarsi ma questa volta fuori dal campo. Entrambe le società hanno messo gli occhi su un calciatore in uscita dal club militante in Championship. La squadra inglese non intende fare sconti e risulterà decisiva la volontà dell'attaccante.

Willy Gnonto potrebbe essere il protagonista del prossimo derby di calciomercato fra Roma e Lazio. L'azzurro è in rotta totale con il Leeds e dopo la retrocessione del club in Championship, il calciatore ha più volte affermato la sua volontà di voler cambiar casacca. L'esterno potrebbe far comodo sia a Josè Mourinho che a Maurizio Sarri ma le pretese del club inglese non sono basse.

Roma e Lazio si sfidano per Gnonto

Il calciatore nato a Verbania accetterebbe di buon grado un trasferimento in Italia. Vorrebbe poter indossare la maglia di una squadra che competa ad alti livelli e giochi in Europa, in questo modo riuscirebbe a mantenere la maglia della nazionale di Spalletti. Nonostante tutto il Leeds non lo ha ceduto nella sessione estiva e non intende fare sconti a gennaio. Il cartellino del calciatore è valutato ben 28 milioni di euro. Come riportato da Sportmediaset, Roma e Lazio sono alla finestra sperando che Gnonto riesca a convincere il Leeds ad abbassare le pretese.