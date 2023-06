Coppa Italia 23/24: un derby è possibile già ai quarti

Il tabellone della Coppa Italia 23/24 è già delineato e i tifosi possono iniziare a farsi suggestionare dai vari incroci. Le otto teste di serie inizieranno il loro cammino agli ottavi di finale ma delle 44 squadre partecipanti, alcune partiranno dal turno preliminare. Il format fortemente criticato, alcuni spingono per avere una competizione stile FA Cup coinvolgendo anche club di serie minori, è rimasto invariato rispetto agli scorsi anni: eliminazione diretta su gara singola fino alle semifinali in cui si giocherà sia l’andata che il ritorno; finale a gara unica.

Coppa Italia 23/24: possibile derby capitolino ai quarti

Guardando i possibili incroci del tabellone c’è la possibilità di vedere Lazio – Roma ai quarti di finale, Genoa ed Empoli sembrano gli unici ‘pericoli’ per biancocelesti e giallorossi. Quello capitolino potrebbe non essere l’unico derby, nello stesso turno potremmo assistere anche a Juventus – Torino. In questo caso i granata dovrebbero superare i Campioni d’Italia in carica mentre per la Juventus l’avversario maggiormente attrezzato è sulla carta la Salernitana. Una semifinale della Coppa Italia 23/24 potrebbe essere Inter – Milan. Per i nerazzurri ai quarti di finale potrebbe esserci un replay dell’ultima finale, infatti c’è la concreta possibilità di incontrare la Fiorentina. Per il Milan ci sarebbe l’Atalanta ma prima i rossoneri potrebbero vedersela con il Cagliari di Ranieri. Remote le possibilità di vedere il derby della lanterna, Sampdoria – Genoa in semifinale.