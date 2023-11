Samardzic, Balzaretti mette fine ai rumors

Quest'estate l'avventura di Samardzic con la maglia dell'Udinese è stata a un passo dai titoli di coda ma poi con un colpo di scena all'ultimo minuto, il tedesco naturalizzato serbo, è rimasto a Udine. Con la sessione invernale di calciomercato vicina, i rumors tornano ad aumentare.

A Udine le voci di un possibile cambio di maglia di Lazar Samardzic, già a gennaio, tengono in ansia i tifosi friulani. Il centrocampista a luglio è stato vicinissimo all'Inter ma a causa dei suoi agenti il trasferimento è saltato all'ultimo secondo. Il calciatore non sembra aver patito la situazione. Non a caso in campionato le sue prestazioni sono sempre di alto livello (al momento vanta già due reti in nove partite).

Balzaretti spegne le voci di mercato su Samardzic

Con la sessione di calciomercato invernale alle porte, ci ha pensato Federico Balzaretti a gettare acqua sul fuoco senza lasciare spazio a possibili voci di corridoio. Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese ha dichiarato ai microfoni di Mediaset che Lazar Samardzic vestirà la maglia dell'Udinese fino a fine stagione. L'intervista di Balzaretti non lascia alcun dubbio e le società alla finestra, Juventus e Inter su tutte, dovranno aspettare la fine del campionato per tornare a corteggiare il serbo.