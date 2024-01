Cagliari: nome nuovo per il centrocampo, Pereiro gli fa spazio e in attacco...

Il Cagliari in questo calciomercato invernale proverà a prendere un centravanti, probabilmente attendendo gli ultimi giorni di mercato. Intanto arriva un nome nuovo per il centrocampo, direttamente dalla Serie B. Pereiro ai saluti, prestito alla Ternana.

Il Cagliari in questa sessione di calciomercato invernale oggi perderà una pedina ormai storica quanto statica della squadra. Gaston Pereiro passerà alla Ternana con la formula del prestito oneroso. Se invece il Cagliari non dovesse riuscire a raggiungere il profilo cercato per l'attacco a breve termine, aspetterà l'ultimo giorno di mercato per puntare ancora su Gregoire Defrel. Attaccante del Sassuolo che resta un’opzione per diverse squadre negli ultimi giorni di calciomercato. Sul di lui ci sono gli interessi di Empoli e Udinese, oltre a qualche sondaggio da parte del Watford in Premier League.

Il nome nuovo per il centrocampo del Cagliari

Il Cagliari in questo calciomercato invernale cerca nuovi rinforzi per il centrocampo, come riporta cagliarinews24. La partenza di Gaston Pereiro apre le porte a un nuovo giocatore da aggiungere alla rosa di Claudio Ranieri. Il nome nuovo per il centrocampo arriva dal campionato di Serie B. Si tratta di Idrissa Touré, mezz’ala tedesca di proprietà Pisa, classe 1998 con un passato al Vitesse e alla Juventus U23.