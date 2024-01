Calciomercato Cagliari: il pallino di Ranieri per l'attacco si allontana

Il Cagliari in questo calciomercato invernale vorrebbe acquistare un centravanti. Diversi i nomi accostati al Cagliari ma per ora nessun acquisto. Un "pallino" di mister Claudio Ranieri sembrerebbe allontanarsi dalle trattative. Ecco le novità a riguardo.

Si tratta Verde dallo Spezia

Come riporta il sito cagliarinews24, il Cagliari sembrava essere intenzionato a inserire in rosa un pallino di Ranieri: Gregoire Defrel. In realtà la trattativa con il Sassuolo per questo attaccante sembra essere definitivamente ferma, tanto da far pensare che Defrel non arriverà mai al Cagliari. Il Cagliari per il reparto offensivo sembrerebbe aver sondato anche il profilo di Nzola, in uscita forse dalla Fiorentina, ma la trattativa appare ardua e piena di ostacoli. Per l'attacco del Cagliari probabilmente ci si dovrà accontentare dell'arrivo di Verde dallo Spezia, a meno di clamorosi colpi di scena che il calciomercato ci ha comunque abituato finora. Verde al Cagliari comunque è una trattativa che potrebbe andare a buon fine a prescindere da tutto il resto.